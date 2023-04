Dialogue avec Luc Tuymans Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Dialogue avec Luc Tuymans Château de Fontainebleau – Salle des colonnes, 3 juin 2023, Fontainebleau. Dialogue avec Luc Tuymans Samedi 3 juin, 15h30 Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Figure clé de la génération des peintres figuratifs européens, Luc Tuymans a montré tout au long de sa carrière un fort intérêt pour l’histoire de l’art, et une envie, dans sa production personnelle mais aussi dans son activité de curateur, de se confronter et de discuter avec les maîtres anciens. Le dialogue avec Sébastien Allard, directeur du département des Peintures du Louvre, mettra en exergue ces échanges transhistoriques qui nourrissent le peintre, mais également les musées, par la proposition d’un face-à-face inédit entre collections anciennes et art contemporain. Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:30:00+02:00 – 2023-06-03T16:30:00+02:00

2023-06-03T15:30:00+02:00 – 2023-06-03T16:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Adresse Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Ville Fontainebleau Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Fontainebleau

Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Dialogue avec Luc Tuymans Château de Fontainebleau – Salle des colonnes 2023-06-03 was last modified: by Dialogue avec Luc Tuymans Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Château de Fontainebleau - Salle des colonnes 3 juin 2023 Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Fontainebleau Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne