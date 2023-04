La restauration en cours de La Vierge au chancelier Rolin de Jan Van Eyck Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

La restauration en cours de La Vierge au chancelier Rolin de Jan Van Eyck Château de Fontainebleau – Salle des colonnes, 3 juin 2023, Fontainebleau. La restauration en cours de La Vierge au chancelier Rolin de Jan Van Eyck Samedi 3 juin, 15h00 Château de Fontainebleau – Salle des colonnes La restauration de La Vierge et l’Enfant au chancelier Rolin, menée actuellement au C2RMF, révèle non seulement un éclat de la peinture depuis longtemps oublié, mais engendre aussi de nouvelles interrogations quant à la conception initiale de ce panneau exceptionnel. Cette opération s’inscrit ainsi dans l’élan actuel d’études et de valorisation de l’œuvre de Jan Van Eyck, initié par la restauration du retable de Gand ; depuis près de dix ans, les dialogues internationaux et interdisciplinaires renouvellent fortement les questions posées aux spécialistes par l’œuvre eyckienne. Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T15:30:00+02:00

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T15:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Adresse Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Ville Fontainebleau Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Fontainebleau

Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

La restauration en cours de La Vierge au chancelier Rolin de Jan Van Eyck Château de Fontainebleau – Salle des colonnes 2023-06-03 was last modified: by La restauration en cours de La Vierge au chancelier Rolin de Jan Van Eyck Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Château de Fontainebleau - Salle des colonnes 3 juin 2023 Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Fontainebleau Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne