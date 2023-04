Révélations et défis de la restauration du retable de L’Agneau mystique des frères Van Eyck Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Révélations et défis de la restauration du retable de L’Agneau mystique des frères Van Eyck Château de Fontainebleau – Salle des colonnes, 3 juin 2023, Fontainebleau. Révélations et défis de la restauration du retable de L’Agneau mystique des frères Van Eyck Samedi 3 juin, 14h00 Château de Fontainebleau – Salle des colonnes La campagne de conservation et de restauration du retable de L’Agneau mystique des frères Van Eyck (1432, cathédrale Saint-Bavon, Gand) est réalisée par l’Institut royal du patrimoine artistique (IRPA). Le travail interdisciplinaire de l’équipe du projet et des universités de Gand et d’Anvers associe l’expérience pratique à la recherche scientifique de haut vol. Elle révèle la qualité extraordinaire de l’œuvre, qui était assourdie par de nombreuses additions complexes. Elle conduit à considérer des questionnements fondamentaux sur la genèse et l’interprétation du retable. Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T15:00:00+02:00

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T15:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Adresse Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Ville Fontainebleau Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Fontainebleau

Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Révélations et défis de la restauration du retable de L’Agneau mystique des frères Van Eyck Château de Fontainebleau – Salle des colonnes 2023-06-03 was last modified: by Révélations et défis de la restauration du retable de L’Agneau mystique des frères Van Eyck Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Château de Fontainebleau - Salle des colonnes 3 juin 2023 Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Fontainebleau Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne