Conservation d’art multidisciplinaire, intergénérationnelle et durable : étude de cas Château de Fontainebleau – Salle des colonnes, 3 juin 2023, Fontainebleau. Conservation d’art multidisciplinaire, intergénérationnelle et durable : étude de cas Samedi 3 juin, 12h30 Château de Fontainebleau – Salle des colonnes L’IPARC (International Platform for Art Research and Conservation) a été fondée en Belgique pour faciliter la collaboration multidisciplinaire, assurer le transfert de savoir-faire intergénérationnel, et contribuer à la création d’emploi et de carrières durables pour les conservateurs. Le modèle coopératif s’est développé, pour devenir un modèle à grande échelle fournissant des services de gestion des collections – en plus de la conservation –, y compris d’analyse technique de l’art, et de stockage sous un même toit pour les musées et les collections privées. La société IPARC, spécialisée dans l’art et les nouvelles technologies, basée à Londres, Berlin et Bruxelles, fournit des traitements écologiques insecticides pour les œuvres d’art. Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T12:30:00+02:00 – 2023-06-03T13:30:00+02:00

