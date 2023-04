À la découverte de l’architecture des Pays-Bas bourguignons, entre cour et ville Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

À la découverte de l’architecture des Pays-Bas bourguignons, entre cour et ville Château de Fontainebleau – Salle des colonnes, 3 juin 2023, Fontainebleau. À la découverte de l’architecture des Pays-Bas bourguignons, entre cour et ville Samedi 3 juin, 11h30 Château de Fontainebleau – Salle des colonnes À première vue, l’architecture des ducs de Bourgogne dans les anciens Pays-Bas des XIVe et XVe siècles s’inscrit parfaitement dans le contexte local. Le « mode de Bourgogne » – expression qui renvoie au mode de vie de la cour, exprimé dans la disposition spatiale du « palais » – existe-t-il donc réellement dans le comté de Flandre ou dans le duché du Brabant ? Nous présenterons l’histoire des résidences perdues de Bruges, Gand, Lille et Bruxelles, difficiles à restituer dans leur état « bourguignon », en comparaison avec les hôtels patriciens qui survivent à Bruges et à Malines. Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:30:00+02:00 – 2023-06-03T12:30:00+02:00

2023-06-03T11:30:00+02:00 – 2023-06-03T12:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Adresse Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Ville Fontainebleau Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Fontainebleau

Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

À la découverte de l’architecture des Pays-Bas bourguignons, entre cour et ville Château de Fontainebleau – Salle des colonnes 2023-06-03 was last modified: by À la découverte de l’architecture des Pays-Bas bourguignons, entre cour et ville Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Château de Fontainebleau - Salle des colonnes 3 juin 2023 Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Fontainebleau Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne