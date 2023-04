Un passé malpropre : sanitarisation de la peinture flamande et belge, XVIIe-XIXe Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Un passé malpropre : sanitarisation de la peinture flamande et belge, XVIIe-XIXe
Samedi 3 juin, 10h30
Château de Fontainebleau – Salle des colonnes

Paysans débridés, personnages qui urinent, qui défèquent, qui vomissent, qui flirtent avec les limites de la morale : la peinture flamande des XVIe et XVIIe siècles a laissé un souvenir haut en couleur, grâce à des peintres tels que Pieter Bruegel, Adriaen Brouwer et David Teniers. Les peintres et le public de la Belgique du XIXe siècle, dominée par une éthique bourgeoise, ne demandaient qu'à utiliser ce patrimoine prestigieux pour construire leur identité nationale et son rayonnement international. Mais cette revalorisation nécessitait un changement d'image, ou mieux, une sanitarisation.

2023-06-03T10:30:00+02:00 – 2023-06-03T11:30:00+02:00

