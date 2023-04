Les boutons de Toussaint Louverture ou l’art de l’Atlantique Noir Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Les boutons de Toussaint Louverture ou l’art de l’Atlantique Noir Château de Fontainebleau – Salle des colonnes, 2 juin 2023, Fontainebleau. Les boutons de Toussaint Louverture ou l’art de l’Atlantique Noir Vendredi 2 juin, 17h30 Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Cette conférence portera sur un ensemble de dix-huit boutons historiés qui sont conservés au Cooper-Hewitt Museum de New York. La légende avance qu’ils ornèrent le manteau du héros de la guerre d’indépendance d’Haïti : Toussaint Louverture (1743-1803). Il s’agira de reconstituer le contexte de fabrication de ces dix-huit pièces miniatures, de comprendre le sens de la légende et d’en distinguer les fondements avérés. Mais aussi de suivre la vie de ces objets, qui implique, à différents moments de leur fortune jusqu’à aujourd’hui, la Caraïbe, les États-Unis et la France. Carte blanche à la Fondation pour la mémoire de l’esclavage Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

