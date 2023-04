Les Téméraires. Quand la Bourgogne défiait L’Europe Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Les Téméraires. Quand la Bourgogne défiait L’Europe Château de Fontainebleau – Salle des colonnes, 2 juin 2023, Fontainebleau. Les Téméraires. Quand la Bourgogne défiait L’Europe Vendredi 2 juin, 14h30 Château de Fontainebleau – Salle des colonnes On l’ignore souvent : les territoires de la Belgique et des Pays-Bas actuels furent unifiés à la fin du Moyen Âge sous la houlette des ducs de Bourgogne. L’auteur du best-seller européen Les Téméraires. Quand la Bourgogne défiait l’Europe, Bart Van Loo, écrivain flamand francophile, orateur passionnant, évoquera l’histoire originelle des Belges et Néerlandais : une histoire de ducs, renégats et oubliés de l’Histoire de France, de mécènes géniaux qui regroupèrent les artistes des Plats Pays de Sluter à Van Eyck, une histoire à la croisée de l’Europe, comme l’est toujours la Belgique actuelle. Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:30:00+02:00 – 2023-06-02T15:30:00+02:00

2023-06-02T14:30:00+02:00 – 2023-06-02T15:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Adresse Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Ville Fontainebleau Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Fontainebleau

Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Les Téméraires. Quand la Bourgogne défiait L’Europe Château de Fontainebleau – Salle des colonnes 2023-06-02 was last modified: by Les Téméraires. Quand la Bourgogne défiait L’Europe Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Château de Fontainebleau - Salle des colonnes 2 juin 2023 Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Fontainebleau Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne