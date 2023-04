Archéologie du petit optimum climatique et des petits âges glaciaires du Moyen Âge Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV – salle à manger Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Archéologie du petit optimum climatique et des petits âges glaciaires du Moyen Âge Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV – salle à manger, 4 juin 2023, Fontainebleau. Archéologie du petit optimum climatique et des petits âges glaciaires du Moyen Âge Dimanche 4 juin, 15h00 Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV – salle à manger La période médiévale a été affectée par plusieurs phénomènes climatiques, dont les chercheurs s’attachent encore à affiner la compréhension et la chronologie. Alors qu’ils sont bien documentés par de nombreuses disciplines scientifiques, un autre épisode – un Petit Âge glaciaire de l’Antiquité tardive – vient apporter un nouvel éclairage sur les premiers siècles du Moyen Âge. L’archéologie participe largement à ces recherches, par l’observation et la compréhension de l’impact de ces épisodes sur les sociétés et leurs milieux, mais aussi de leur adaptabilité à ces changements.

Événement organisé en partenariat avec l'INRAP
Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV – salle à manger
Dimanche 4 juin 2023, 15h00

