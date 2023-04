Des pêcheries médiévales et des épaves modernes refont surface dans la Loire Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV – salle à manger Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Des pêcheries médiévales et des épaves modernes refont surface dans la Loire Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV – salle à manger, 4 juin 2023, Fontainebleau. Des pêcheries médiévales et des épaves modernes refont surface dans la Loire Dimanche 4 juin, 13h30 Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV – salle à manger L’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) a mené d’août à octobre 2022 une série de fouilles sur les berges de la Loire dans le cadre d’un programme de rééquilibrage du lit du fleuve. Dans le cadre de ces importants travaux, trois fouilles ont été menées simultanément sur les îles Poulas, Coton et aux Moines. Submergées la majeure partie de l’année, les zones étudiées ont révélé des pêcheries médiévales en pierre et en bois, ainsi que les vestiges d’au moins neuf épaves des XVIIe-XVIIIe siècles.

Événement organisé en partenariat avec l'INRAP

