Les réinventions du Moyen Âge au XIXe siècle au musée Gustave Moreau Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV – salle à manger, 4 juin 2023, Fontainebleau. Les réinventions du Moyen Âge au XIXe siècle au musée Gustave Moreau Dimanche 4 juin, 12h00 Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV – salle à manger Cette communication évoquera l’actualité 2023 du musée national Gustave Moreau. Une vaste exposition sera en effet consacrée au monde médiéval réinventé par Gustave Moreau (1826-1898), de novembre 2023 à février 2024. À travers la présentation de nombreuses œuvres inédites, cet événement est l’occasion de mettre en évidence les résurgences médiévales de la deuxième moitié du XIXe siècle et les réappropriations du peintre parisien. Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV – salle à manger Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T12:00:00+02:00 – 2023-06-04T13:00:00+02:00

