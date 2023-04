Transformation d’un bâtiment Art nouveau en musée : exemple du musée de la BD Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV – salle à manger Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Transformation d’un bâtiment Art nouveau en musée : exemple du musée de la BD Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV – salle à manger, 4 juin 2023, Fontainebleau. Transformation d’un bâtiment Art nouveau en musée : exemple du musée de la BD Dimanche 4 juin, 11h00 Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV – salle à manger Le Centre belge de la BD met en valeur son cadre prestigieux, un splendide magasin Art nouveau conçu par l’architecte Victor Horta. Inauguré en 1906, l’édifice abritait autrefois les magasins du grossiste en textile Charles Waucquez. Cette époque (fin XIXe-début XXe siècle) coïncide également avec les débuts de la bande dessinée moderne. Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV – salle à manger Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T12:00:00+02:00

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T12:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV - salle à manger Adresse Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Ville Fontainebleau Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV - salle à manger Fontainebleau

Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV - salle à manger Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Transformation d’un bâtiment Art nouveau en musée : exemple du musée de la BD Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV – salle à manger 2023-06-04 was last modified: by Transformation d’un bâtiment Art nouveau en musée : exemple du musée de la BD Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV – salle à manger Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV - salle à manger 4 juin 2023 Château de Fontainebleau Fontainebleau Quartier Henri IV - salle à manger Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne