Climats sous cloches Samedi 3 juin, 17h00 Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV – salle à manger Les environnements clos sous dômes, régulés technologiquement, peuvent être pensés comme des moyens de s'émanciper du climat, de ses caprices, des saisons, ou même des conditions de vie « naturelles » sur Terre. Mais lorsqu'elles s'en emparent, les mains joueuses d'artistes, d'architectes ou de designers ne peuvent-elles pas en retourner le stigmate ? Et faire de ces environnements clos les instruments d'une « connaissance incarnée », participant à réaligner nos affects, sur les plans sensoriel, conceptuel ou émotionnel, avec les informations scientifiques relatives au dérèglement climatique ?

2023-06-03T17:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

