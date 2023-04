Les émotions du changement climatique Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV – salle à manger Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Les émotions du changement climatique Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV – salle à manger, 3 juin 2023, Fontainebleau. Les émotions du changement climatique Samedi 3 juin, 16h00 Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV – salle à manger Comment penser et créer sur le changement climatique, indépendamment des canons photographiques et statistiques ? Commissaires et artistes se sont posé la question aussi tôt qu’en 1969, avec une première exposition avant-gardiste plongeant le visiteur dans une expérience déstabilisante, annonciatrice de l’influence néfaste de l’humanité sur le climat. Depuis, pareille convocation émotionnelle est devenue centrale dans des installations cherchant à positionner l’art sur le territoire du sensible plutôt que de l’instruction raisonnée, affirmant une politisation par l’intime et le subjectif. Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV – salle à manger Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T16:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

2023-06-03T16:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV - salle à manger Adresse Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Ville Fontainebleau Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV - salle à manger Fontainebleau

Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV - salle à manger Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Les émotions du changement climatique Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV – salle à manger 2023-06-03 was last modified: by Les émotions du changement climatique Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV – salle à manger Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV - salle à manger 3 juin 2023 Château de Fontainebleau Fontainebleau Quartier Henri IV - salle à manger Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne