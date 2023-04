Des images anciennes de glaciers aux archives de la Terre et de ses climats Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV – salle à manger Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Des images anciennes de glaciers aux archives de la Terre et de ses climats Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV – salle à manger, 3 juin 2023, Fontainebleau. Des images anciennes de glaciers aux archives de la Terre et de ses climats Samedi 3 juin, 14h00 Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV – salle à manger Les glaciers alpins sont de précieux témoins des passés climatiques de la Terre. Nombreux ont été enregistrés dans de vastes corpus textuels et visuels depuis l’époque moderne, où ils cessent progressivement d’être perçus comme des lieux repoussants et hostiles, et deviennent des terrains de connaissance savante. Un dialogue interdisciplinaire interrogera l’attention historique que les naturalistes ont prêtée aux glaciers et à leur reproduction visuelle du XVIIe siècle à nos jours, à travers l’étude des images associées à la démonstration de la théorie de l’âge glaciaire de Louis Agassiz. Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV – salle à manger Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

