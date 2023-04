Wikimédia et les musées : vers la libre diffusion des collections sur Internet Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV – salle à manger Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Wikimédia et les musées : vers la libre diffusion des collections sur Internet Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV – salle à manger, 3 juin 2023, Fontainebleau. Wikimédia et les musées : vers la libre diffusion des collections sur Internet Samedi 3 juin, 12h00 Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV – salle à manger Depuis plus d’une décennie, certaines institutions patrimoniales adoptent des licences ouvertes pour diffuser leurs collections sur Internet. Soutenant depuis de nombreuses années cette démarche, Wikimédia France a lancé en 2022 le Label Culture Libre, qui récompense et valorise les institutions engagées dans la diffusion de leurs collections via des licences ouvertes et contribuant activement aux projets Wikipédia. Cette table ronde donnera la parole aux représentants de deux musées labellisés pour l’année 2023. Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV – salle à manger Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T12:00:00+02:00 – 2023-06-03T13:30:00+02:00

