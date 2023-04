L’architecture existante au filtre du nouveau régime climatique Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

L’architecture existante au filtre du nouveau régime climatique Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle, 4 juin 2023, Fontainebleau. L’architecture existante au filtre du nouveau régime climatique Dimanche 4 juin, 15h30 Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle L’émergence d’une conscience climatique, depuis les chocs pétroliers jusqu’aux défis actuels, a conduit à renouveler profondément le regard sur l’architecture existante. D’un point de vue pratique, l’enjeu a été d’examiner les édifices eux-mêmes dans la perspective d’en mesurer et d’en améliorer le confort. Mais plus largement, la manière d’envisager l’histoire de l’architecture s’en est trouvée impactée, en interrogeant, à la croisée des ambiances et de l’environnement, des objets et des réalités des périodes plus anciennes, qui n’avaient pas forcément été envisagés dans cette perspective. Carte blanche à l’Association de l’histoire de l’architecture Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

