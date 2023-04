Des architectures climatiques ? Un chalet suisse et une maison japonaise Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Des architectures climatiques ? Un chalet suisse et une maison japonaise Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle, 4 juin 2023, Fontainebleau. Des architectures climatiques ? Un chalet suisse et une maison japonaise Dimanche 4 juin, 14h30 Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle Nous présenterons deux architectures qui ont formulé explicitement leur relation au climat : un chalet suisse préfabriqué du début du XXe siècle, dont la publicité vante les considérables gains d’énergie, et une maison contemporaine à Okinawa, qui se présente comme écologique et « intelligente ». Tandis que le chalet suisse, à l’aune des attentes climatiques actuelles, offre une perspective tant patrimoniale que durable, la maison japonaise se veut un modèle des habitats à venir. De l’un à l’autre, n’y aurait-il pas un changement de paradigme dans nos relations aux entités climatiques ? Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

