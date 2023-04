L’œuvre pionnière d’Henry van de Velde en matière d’architecture rationnelle Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle, 4 juin 2023, Fontainebleau.

L’œuvre pionnière d’Henry van de Velde en matière d’architecture rationnelle Dimanche 4 juin, 13h30 Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle

La première maison « Bloemenwerf » (1895) de l’artiste belge Henry van de Velde à Uccle a révélé récemment le caractère innovant de sa conception esthétique et technique. Fortement inspiré des idées du mouvement « Arts and Crafts », le jeune couple conçut pour lui-même un espace de vie et de travail d’un mode nouveau. La gestion du climat, de l’air et de la lumière, et de l’hygiénisme dans la construction en font une maison d’une modernité surprenante, et annonciatrice de l’architecture des années 1920.

Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

2023-06-04T13:30:00+02:00 – 2023-06-04T14:30:00+02:00

