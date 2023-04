L’Observatoire photographique des paysages du massif forestier de Fontainebleau Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

L’Observatoire photographique des paysages du massif forestier de Fontainebleau Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle, 4 juin 2023, Fontainebleau. L’Observatoire photographique des paysages du massif forestier de Fontainebleau Dimanche 4 juin, 11h00 Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle Du 17 juin au 17 septembre se tiendra au musée des Peintres de Barbizon une exposition présentant les photographies prises depuis 2020 par Claire Tenu pour l’Office national des forêts sur une quarantaine de sites, afin de suivre l’impact du changement climatique et de la pression anthropique sur l’évolution des paysages de la forêt. Certaines photographies actuelles reconduisent des points de vue d’œuvres du XIXe siècle (peintures, dessins, photographies), permettant de retracer l’histoire et les transformations de la forêt sur près de 200 ans. Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T12:00:00+02:00

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T12:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle Adresse Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Ville Fontainebleau Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle Fontainebleau

Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

L’Observatoire photographique des paysages du massif forestier de Fontainebleau Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle 2023-06-04 was last modified: by L’Observatoire photographique des paysages du massif forestier de Fontainebleau Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle 4 juin 2023 Château de Fontainebleau Fontainebleau grande salle Fontainebleau Quartier Henri IV

Fontainebleau Seine-et-Marne