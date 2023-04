Les artistes sont-ils climatologues ? Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Les artistes sont-ils climatologues ? Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle, 3 juin 2023, Fontainebleau. Les artistes sont-ils climatologues ? Samedi 3 juin, 17h00 Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle À partir de la fin du XVIIIe siècle, les changements quotidiens de la météorologie et les changements climatiques à plus long terme sont interrogés au prisme d’un éventail de disciplines scientifiques nouvelles, mais également par le regard des artistes. Comment les artistes se sont-ils approprié ces nouvelles connaissances ainsi que ces nouveaux outils permettant de comprendre les aléas atmosphériques ? Qu’en ont-ils fait ? Comment ces nouveaux savoirs ont-ils été mis en image dans les œuvres peintes au XIXe siècle ? Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

