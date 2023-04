Violence en peinture, violence de la peinture Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Violence en peinture, violence de la peinture

Samedi 3 juin, 15h00
Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle

Ce dialogue portera sur la façon dont les peintres des anciens Pays-Bas du Sud et du Nord ont abordé la question de la violence en peinture/de la peinture. Il s'agira, d'une part, d'explorer le succès remporté au XVIIe siècle par les scènes de martyre, en portant une attention toute particulière à l'interprétation que Rubens en propose ; et, d'autre part, de s'interroger sur la place de la violence dans l'œuvre, mais aussi la carrière et les pratiques artistiques de Rembrandt, que ce dernier pense comme le lieu d'une destruction, et, dans certains cas, d'une véritable création de valeurs.

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:00:00+02:00

