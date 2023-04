Le territoire de la Belgique actuelle, lieu d’échanges artistiques (XVe-XVIIIe) Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Le territoire de la Belgique actuelle, lieu d’échanges artistiques (XVe-XVIIIe) Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle, 3 juin 2023, Fontainebleau. Le territoire de la Belgique actuelle, lieu d’échanges artistiques (XVe-XVIIIe) Samedi 3 juin, 12h00 Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle À partir de leurs champs de recherche respectifs, trois historiens de l’art interrogeront le rôle joué par les anciens Pays-Bas et la principauté de Liège sur la scène artistique européenne durant les Temps modernes. Le thème des voyages et des échanges, leurs circonstances, leurs motivations et leurs modalités sera au centre des débats, de même que la question des transferts culturels et des mutations qui en résultèrent. Ces réflexions conduiront à reconsidérer la place occupée par les pays correspondant à la Belgique actuelle dans notre perception de l’histoire de l’art aujourd’hui. Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T12:00:00+02:00 – 2023-06-03T13:30:00+02:00

2023-06-03T12:00:00+02:00 – 2023-06-03T13:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle Adresse Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Ville Fontainebleau Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle Fontainebleau

Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Le territoire de la Belgique actuelle, lieu d’échanges artistiques (XVe-XVIIIe) Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle 2023-06-03 was last modified: by Le territoire de la Belgique actuelle, lieu d’échanges artistiques (XVe-XVIIIe) Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle 3 juin 2023 Château de Fontainebleau Fontainebleau grande salle Fontainebleau Quartier Henri IV

Fontainebleau Seine-et-Marne