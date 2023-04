Images, dévotion et méditation dans les chartreuses des Pays-Bas (XVe-XVIe) Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Images, dévotion et méditation dans les chartreuses des Pays-Bas (XVe-XVIe) Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle, 3 juin 2023, Fontainebleau. Images, dévotion et méditation dans les chartreuses des Pays-Bas (XVe-XVIe) Samedi 3 juin, 11h00 Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle Qu’est-ce que prier et méditer avec des images signifiait à la fin du Moyen Âge, en particulier pour les moines et moniales réputés pour leurs pratiques spirituelles ascétiques ? Cette intervention, consacrée à l’ordre des Chartreux dans les anciens Pays-Bas, se propose d’explorer des images réalisées dans différents médiums, par ou pour des moines et moniales de cette région du nord de l’Europe. Il s’agira plus précisément de questionner l’idée selon laquelle les chartreux ont limité, voire refusé le recours aux images dans leurs pratiques dévotionnelles et méditatives. Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

