Retour sur une restauration : Le Martyre de saint Georges de Frans I Pourbus

Samedi 3 juin, 10h30
Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle

Malgré sa fermeture en 2015, les équipes du musée des beaux-arts de Dunkerque y poursuivent une politique active de conservation et de valorisation des fonds. En collaboration avec le C2RMF, le musée a lancé en 2016 le projet de restauration des cadres et volets du triptyque du Martyre de saint Georges (1577) de Frans I Pourbus (Bruges, vers 1540 – Anvers, 1581). Cette communication à plusieurs voix propose de retracer l'histoire matérielle complexe du retable, et de revenir sur l'aventure de sa restauration fondamentale.

2023-06-03T10:30:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

