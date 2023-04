Watteau, peintre flamand Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Watteau, peintre flamand

Vendredi 2 juin, 16h00
Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle

Valenciennes, la ville où Watteau est né en 1684, n'était française que depuis six ans. Le jeune artiste y restera un temps encore impossible à déterminer avec précision, mais, parmi ses nombreux maîtres, un seul, Gérin, l'aurait retenu dans la ville avant l'installation à Paris. Dans cette ville, Watteau restera au contact de nombreux Flamands, à commencer par son ami Vleughels. Influence ? Culture ? Réseaux ? Ce sont ces diverses notions qui, grâce à l'étude de la dimension flamande de l'art de Watteau, peuvent être interrogées.

