Seine-et-Marne « Le chemin des métamorphoses » et « itinéraire enchanté » Château de Fontainebleau, Jardin Anglais, 2 juin 2023, Fontainebleau. « Le chemin des métamorphoses » et « itinéraire enchanté » 2 – 4 juin Château de Fontainebleau, Jardin Anglais Entrée libre dans la limite des places disponibles Ce parcours de récits pour l’oreille a été créé par des classes de 6è du collège de La Chapelle-la-Reine. Il entraîne les visiteurs, dans une promenade poétique et fantastique, à la découverte des métamorphoses du jardin Anglais et du château, à l’heure du changement climatique. Le plaisir de la narration et du merveilleux, enrichi par l’imagination des enfants, s’empare du jardin.

Accompagnement technique : Stéphane Larive – Accompagnement littéraire : Orianne Papin et Lolita Cros. Château de Fontainebleau, Jardin Anglais Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

