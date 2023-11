Fêtez Nöel au château de Fontainebleau Château de Fontainebleau Fontainebleau, 10 décembre 2023, Fontainebleau.

Fontainebleau,Seine-et-Marne

Le château de Fontainebleau vous attend pour fêter la magie de Noël ! Un programme spécialement conçu pour l’occasion attend les enfants, leurs parents et leurs grands-parents..

2023-12-10 fin : 2023-01-07 . .

Château de Fontainebleau Place du Général de Gaulle

Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France



The Château de Fontainebleau awaits you to celebrate the magic of Christmas! A specially designed program awaits children, their parents and grandparents.

El castillo de Fontainebleau le espera para celebrar la magia de la Navidad Un programa especialmente diseñado para la ocasión espera a los niños, a sus padres y a sus abuelos.

Das Schloss Fontainebleau erwartet Sie, um den Zauber von Weihnachten zu feiern! Ein speziell für diesen Anlass zusammengestelltes Programm wartet auf Kinder, ihre Eltern und Großeltern.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau