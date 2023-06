Journées Européennes du patrimoine – Château de Fontainebleau Château de Fontainebleau Fontainebleau, 16 septembre 2023, Fontainebleau.

Fontainebleau,Seine-et-Marne

Le 16 et 17 septembre, le Château de Fontainebleau participera à la 40 ème édition de cet évènement culturel européen sur le thème « Patrimoine vivant » et « Patrimoine du sport »..

2023-09-16 à ; fin : 2023-09-17 . .

Château de Fontainebleau Place du Général de Gaulle

Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France



On September 16 and 17, the Château de Fontainebleau will be taking part in the 40th edition of this European cultural event on the theme of « Living Heritage » and « Sporting Heritage ».

Los días 16 y 17 de septiembre, el castillo de Fontainebleau participará en la 40ª edición de este acontecimiento cultural europeo sobre los temas « Patrimonio vivo » y « Patrimonio deportivo ».

Am 16. und 17. September wird das Schloss Fontainebleau an der 40. Ausgabe dieses europäischen Kulturereignisses teilnehmen, das unter dem Motto « Lebendiges Kulturerbe » und « Kulturerbe des Sports » steht.

