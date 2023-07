Le Centre de ressources scientifiques du Château de Fontainebleau Conserver la mémoire et le patrimoine écrit Château de Fontainebleau Fontainebleau, 17 septembre 2023, Fontainebleau.

Le Centre de ressources scientifiques du Château de Fontainebleau

Conserver la mémoire et le patrimoine écrit Dimanche 17 septembre, 13h45, 15h30 Château de Fontainebleau Départ kiosque Cour d’Honneur

Par Patricia Kalensky et Serge Reby

Les collections documentaires du château comprennent une bibliothèque de recherche, des bibliothèques patrimoniales, une documentation sur les œuvres et les espaces du château et des fonds d’archives. Nous vous proposons par cette visite de découvrir sa mission de conservation de la mémoire de l’activité du château et un patrimoine toujours vivant.

Plus particulièrement, le photographe présentera son travail sur la couverture photographique des collections et les reportages sur la vie du château. Les espaces de conservation et les équipements techniques seront ouverts à la visite et une sélection de documents d’archives sera montrée.

La base de données FOLIA (Fontainebleau OEuvres Livres Images Archives) en cours de déploiement sera montrée en avant-première de la mise en ligne du portail documentaire sur le site internet du château.

Palais de 1 500 pièces déployées au cœur de 130 hectares de parc et jardins. Résidence des souverains français depuis le XIIe siècle, entièrement reconstruite par François Ier qui ne conserva que le donjon autrefois habité par le roi Saint Louis, et fit exécuter un somptueux décor intérieur par des artistes italiens sous la direction de Rosso et du Primatice (groupe d'artistes connus sous le nom d'école de Fontainebleau). Notablement agrandi par Henri IV, modifié du XVIIe au XIXe siècles par ses successeurs, qui détruisirent en partie le décor du XVIe siècle.

Photo : La grille d’Honneur et la cour des Adieux © Frédéric Perrot Par la route : porte d’Orléans, porte d’Italie, prendre l’A6, sortie Fontainebleau puis suivre indications « château ». SNCF : départ de la gare de Lyon (grandes lignes), descendre à la station Fontainebleau-Avon, puis bus 1 direction Les Lilas, arrêt Château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T13:45:00+02:00 – 2023-09-17T15:15:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

