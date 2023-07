Rosa Bonheur – Fumoir Napoléon III Château de Fontainebleau Fontainebleau, 16 septembre 2023, Fontainebleau.

Rosa Bonheur – Fumoir Napoléon III 16 et 17 septembre Château de Fontainebleau Entrée libre

Par l’association les amies de Rosa Bonheur

Admirez le nouvel accrochage des œuvres de Rosa Bonheur au Château de Fontainebleau, premier musée dédié à l’artiste, Rosa Bonheur. (Re)découvrez également le fumoir Napoléon III, espace intime et emblématique de la vie de cour du Second Empire.

Samedi et dimanche

Château de Fontainebleau Place du Général de Gaulle 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 71 50 70 http://www.chateaudefontainebleau.fr Palais de 1 500 pièces déployées au cœur de 130 hectares de parc et jardins. Résidence des souverains français depuis le XIIe siècle, entièrement reconstruite par François Ier qui ne conserva que le donjon autrefois habité par le roi Saint Louis, et fit exécuter un somptueux décor intérieur par des artistes italiens sous la direction de Rosso et du Primatice (groupe d’artistes connus sous le nom d’école de Fontainebleau). Notablement agrandi par Henri IV, modifié du XVIIe au XIXe siècles par ses successeurs, qui détruisirent en partie le décor du XVIe siècle.

Photo : La grille d’Honneur et la cour des Adieux © Frédéric Perrot Par la route : porte d’Orléans, porte d’Italie, prendre l’A6, sortie Fontainebleau puis suivre indications « château ». SNCF : départ de la gare de Lyon (grandes lignes), descendre à la station Fontainebleau-Avon, puis bus 1 direction Les Lilas, arrêt Château.

© Angeline Hervy