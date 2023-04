Spectacle participatif au château de Fontainebleau Château de Fontainebleau Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Spectacle participatif au château de Fontainebleau Château de Fontainebleau, 13 mai 2023, Fontainebleau. Spectacle participatif au château de Fontainebleau Samedi 13 mai, 20h00 Château de Fontainebleau Spectacle : Entrée gratuite, sous présentation du bracelet d’inscription remis à l’entrée du château. Nombre de place limité à 100 personnes par spectacle. Restaurant et boutique du château exceptionnellement ouverts en soirée. Dernier accès à 23h15. La 19ème édition de la Nuit européenne des musées aura lieu le samedi 13 mai 2023. A cette occasion, le château vous ouvrira en libre accès les portes de son circuit de visite, de 20h à minuit. Un spectacle participatif « Fêtes au château », proposé par l’association Orchestre à l’école, vous contera le sens de la fête. Musiciens, comédiens et conférencier feront revivre la Galerie des Cerfs ! Le public sera accueilli en cour Ovale. Deux classes d’Orchestre à l’école, accompagnées de dix musiciens de l’Orchestre Balthasar Neumann ainsi que de deux comédiens présenteront un spectacle de 50 minutes. Quatre morceaux seront joués :

– « Le branle de la torche »

– « Donna e mobile » de Verdi

– « Medley Classique »

– « Alors on danse » de Stromae Deux représentations dans la soirée :

1. 20h30/45

2. 21h45 Château de Fontainebleau Château de Fontainebleau 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 71 50 70 http://www.chateaudefontainebleau.fr Le château de Fontainebleau, dont les premières mentions remontent au XIIème siècle, a reçu en ses murs tous les souverains importants de France. Sans cesse agrandi et embelli par leurs soins, il est un exemple unique d’une résidence aimée et régulièrement habitée pendant huit siècles. En voiture Depuis Paris, prendre l’A6 (Porte d’Orléans ou Porte d’Italie), sortie Fontainebleau. Prendre la direction de Fontainebleau puis suivre les indications « château ». En train Prendre le train à Paris Gare de Lyon (grandes lignes) en direction de Montargis, Sens, Montereau ou La Roche-Migennes, descendre à la station Fontainebleau-Avon, puis prendre le bus ligne 1 direction Château, puis arrêt « Château ». Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 © Thibaut Chapotot

