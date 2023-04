Militantisme. L’art d’éveiller les consciences Château de Fontainebleau, Cour Ovale Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Militantisme. L’art d’éveiller les consciences Château de Fontainebleau, Cour Ovale, 4 juin 2023, Fontainebleau. Militantisme. L’art d’éveiller les consciences Dimanche 4 juin, 13h30 Château de Fontainebleau, Cour Ovale Ces dernières années ont vu l’émergence de mouvements et d’actions mêlant militantisme climatique et culturel. Cet activisme a pour but de dénoncer les mécénats venant d’entreprises portant une responsabilité dans le réchauffement climatique, mais aussi d’utiliser les chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art pour attirer l’attention médiatique sur le réchauffement climatique. Ces actions, leur historicité, mais aussi leurs conséquences pour les institutions culturelles seront interrogées durant cette table ronde. Château de Fontainebleau, Cour Ovale Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

