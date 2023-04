Les migrations climatiques, un sujet de la création contemporaine ? Château de Fontainebleau, Cour Ovale Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Les migrations climatiques, un sujet de la création contemporaine ? Château de Fontainebleau, Cour Ovale, 4 juin 2023, Fontainebleau. Les migrations climatiques, un sujet de la création contemporaine ? Dimanche 4 juin, 11h30 Château de Fontainebleau, Cour Ovale Les changements climatiques rendent certains territoires inhabitables, et poussent sur les routes des millions d’humains. Si la perspective de flux croissants et importants alimente la peur des invasions, elle relance aussi le débat sur l’égalité des droits humains et la solidarité. Comment la figure du naufragé climatique est-elle abordée dans la création contemporaine ? En trouve-t-on des représentations plus anciennes ? Est-ce un phénomène prémonitoire des migrations futures ? La table ronde explorera comment les artistes perçoivent et représentent les migrations climatiques.

Carte blanche au musée national de l’Histoire de l’immigration – Palais de la Porte Dorée Château de Fontainebleau, Cour Ovale Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T11:30:00+02:00 – 2023-06-04T13:00:00+02:00

2023-06-04T11:30:00+02:00 – 2023-06-04T13:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau, Cour Ovale Adresse Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Ville Fontainebleau Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Château de Fontainebleau, Cour Ovale Fontainebleau

Château de Fontainebleau, Cour Ovale Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Les migrations climatiques, un sujet de la création contemporaine ? Château de Fontainebleau, Cour Ovale 2023-06-04 was last modified: by Les migrations climatiques, un sujet de la création contemporaine ? Château de Fontainebleau, Cour Ovale Château de Fontainebleau, Cour Ovale 4 juin 2023 Château de Fontainebleau Cour Ovale Fontainebleau Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne