Mieux voir les tableaux : une affaire de « motifs »
Dimanche 4 juin, 10h00
Château de Fontainebleau, Cour Ovale

Le « motif » est une notion centrale dans la peinture, mais le terme recèle une vaste gamme d'acceptions, et ainsi de manières de le regarder. Notamment, il caractérise une œuvre, tout en étant quelque chose qui circule à travers d'autres œuvres. Il est censé faire mieux voir l'œuvre en question à travers d'autres œuvres présentant ce même motif… À l'ère de la détection digitale des motifs et du rapprochement d'images par la machine, on se demande si et comment emprunter une telle approche de la peinture – dans un projet de recherche à la croisée de l'histoire, de la sémiotique et de l'informatique.

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T11:30:00+02:00

