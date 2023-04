L’art entre les cases Château de Fontainebleau, Cour Ovale Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

L’art entre les cases Château de Fontainebleau, Cour Ovale, 3 juin 2023, Fontainebleau. L’art entre les cases Samedi 3 juin, 17h30 Château de Fontainebleau, Cour Ovale Le plateau de L’Art entre les lignes se délocalise au château de Fontainebleau. Cette émission spéciale sera consacrée à la bande dessinée, en écho au pays invité du festival, la Belgique. Comment transmettre en dessins les faits historiques et artistiques ? La bande dessinée permet-elle de poser un nouveau regard sur les œuvres qui nous ont marqués ? Arnaud Nebbache et Claire Le Men, auteurs de bande dessinée, viendront évoquer leur rapport à l’art, à l’histoire et à leur mise en image. Dans le cadre du Salon du Livre, l’émission fera aussi la part belle aux coups de cœur des libraires !

En partenariat avec le magazine L'Oeil

2023-06-03T17:30:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

