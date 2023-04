Et vous ? Château de Fontainebleau, Cour Ovale Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Et vous ? Château de Fontainebleau, Cour Ovale, 3 juin 2023, Fontainebleau. Et vous ? Samedi 3 juin, 14h00 Château de Fontainebleau, Cour Ovale Et vous ? Claire Contamine, Simon Delobel et Sonia Dermience abordent le collectif, l’interdisciplinarité, la participation et l’espace public en revenant sur plusieurs de leurs projets. Quelles fictions développer au travers des interactions entre l’artiste et le curateur ? Comment créer de la participation et de l’inclusivité avec des projets multidisciplinaires dans l’espace public ? La nuit est-elle propice à expérimenter autrement la création artistique ? Château de Fontainebleau, Cour Ovale Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

