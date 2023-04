Respirer, une participation Château de Fontainebleau, Cour Ovale Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Respirer, une participation Château de Fontainebleau, Cour Ovale, 3 juin 2023, Fontainebleau. Respirer, une participation Samedi 3 juin, 12h30 Château de Fontainebleau, Cour Ovale Une atmosphère assez irrespirable est en train de devenir notre milieu ordinaire. Tout le monde le sent : on manque d’oxygène, de santé, de liens vrais, de justice, de joies. Mais chacun peut sentir que par l’air qu’il expire, il concourt à produire l’air du temps. Respirer, en effet, ce n’est pas seulement maintenir son souffle, nourrir son organisme comme s’il vivait d’une petite vie séparée. C’est participer à (et de) ce qui existe ; prendre part au vivre tout entier, y contribuer, s’y compromettre, dans un échange qui tient serrés les fils nouant nos corps à l’état réel de nos milieux. Château de Fontainebleau, Cour Ovale Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T12:30:00+02:00 – 2023-06-03T13:30:00+02:00

2023-06-03T12:30:00+02:00 – 2023-06-03T13:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau, Cour Ovale Adresse Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Ville Fontainebleau Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Château de Fontainebleau, Cour Ovale Fontainebleau

Château de Fontainebleau, Cour Ovale Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Respirer, une participation Château de Fontainebleau, Cour Ovale 2023-06-03 was last modified: by Respirer, une participation Château de Fontainebleau, Cour Ovale Château de Fontainebleau, Cour Ovale 3 juin 2023 Château de Fontainebleau Cour Ovale Fontainebleau Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne