Extrêmes climatiques : histoire de l’art, climat et politique Château de Fontainebleau, Cour Ovale Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Extrêmes climatiques : histoire de l’art, climat et politique Château de Fontainebleau, Cour Ovale, 3 juin 2023, Fontainebleau. Extrêmes climatiques : histoire de l’art, climat et politique Samedi 3 juin, 11h00 Château de Fontainebleau, Cour Ovale Les artistes sont nombreux à s’être intéressés aux extrêmes climatiques. Dans les paysages, cela se traduit par des inondations, des sécheresses, des grands froids ou canicules, des orages violents… La table ronde fera dialoguer nos regards de géographe, de géoclimatologue et de spécialiste de la littérature pour interpréter ces peintures d’extrêmes climatiques. Après avoir observé les éléments climatiques peints, comment ces images donnent-elles à voir l’événement extrême ? La gestion politique de l’événement est-elle mise en scène ? Château de Fontainebleau, Cour Ovale Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:30:00+02:00

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau, Cour Ovale Adresse Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Ville Fontainebleau Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Château de Fontainebleau, Cour Ovale Fontainebleau

Château de Fontainebleau, Cour Ovale Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Extrêmes climatiques : histoire de l’art, climat et politique Château de Fontainebleau, Cour Ovale 2023-06-03 was last modified: by Extrêmes climatiques : histoire de l’art, climat et politique Château de Fontainebleau, Cour Ovale Château de Fontainebleau, Cour Ovale 3 juin 2023 Château de Fontainebleau Cour Ovale Fontainebleau Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne