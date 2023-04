Nouvelles infrastructures pour l’art contemporain en Belgique Château de Fontainebleau, Cour Ovale Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Nouvelles infrastructures pour l'art contemporain en Belgique

Samedi 3 juin, 10h00
Château de Fontainebleau, Cour Ovale

La Belgique a une histoire difficile avec les lieux et les bâtiments dédiés à l'art contemporain. Le fait qu'encore aujourd'hui, il n'y ait pas un musée d'art contemporain dans la capitale du pays est signifiant. Le grand projet KANAL à Bruxelles promet d'améliorer cette situation, mais ne change pas le fait que la collection fédérale du KMSKB reste dans les réserves. Cette conférence sera le moment de faire une synthèse des projets qui sont en route (KANAL, BRUSK, etc.), mais aussi des projets qui n'ont jamais abouti.

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T11:00:00+02:00

