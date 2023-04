Apocalypse, des prophéties bibliques aux menaces climatiques Château de Fontainebleau, Cour Ovale Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Apocalypse, des prophéties bibliques aux menaces climatiques

Les représentations de l'Apocalypse se sont toujours accompagnées de dérèglements spectaculaires de la nature. En interrogeant la manière dont nous sommes passés d'une vision spirituelle de la fin des temps à la vision contemporaine liée à la guerre puis aux menaces climatiques, cet atelier prendra appui sur un projet collectif mené entre le musée de la Bande dessinée et une classe de 1re spécialité Histoire des arts pour faire dialoguer des oeuvres du patrimoine artistique avec des planches de bande dessinée.

Château de Fontainebleau, Cour Ovale
Samedi 3 juin 2023, 08h30, 10h15

