Actualité d’un « terrain sensible » : les arts coloniaux Château de Fontainebleau, Cour Ovale, 2 juin 2023, Fontainebleau. Actualité d’un « terrain sensible » : les arts coloniaux Vendredi 2 juin, 16h30 Château de Fontainebleau, Cour Ovale Les arts coloniaux demeurent peu explorés, et la notion même peu utilisée en histoire de l’art, le champ colonial semblant dévolu à l’histoire politique et aux postcolonial studies. L’objectif de la table ronde est de faire un bilan des travaux, en particulier de ceux du Centre Pariset de Bordeaux qui développe cet axe depuis vingt ans, et en lien avec la parution d’un essai de Dominique Jarrassé Fiction coloniale et esthétique du divers (octobre 2022), tout en engageant le débat sur les questions éthiques et identitaires nécessairement soulevées par un objet ancré dans un terrain jugé « sensible ». Château de Fontainebleau, Cour Ovale Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T16:30:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

