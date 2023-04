L’histoire de l’art sous climat changeant Château de Fontainebleau, Cour Ovale Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

L’histoire de l’art sous climat changeant Château de Fontainebleau, Cour Ovale, 2 juin 2023, Fontainebleau. L’histoire de l’art sous climat changeant Vendredi 2 juin, 13h30 Château de Fontainebleau, Cour Ovale Depuis ses origines, l’histoire de l’art s’est vue tempérée par diverses formes de déterminismes climatiques. Ce primat de l’environnement dans une approche hiérarchisée des arts et des sociétés a souvent été associé à d’autres causalités, notamment raciales. En impliquant deux spécialistes de ces questions, ce dialogue explorera le développement de ces théories, de Winckelmann aux tournants récents de la discipline. Il s’agira d’étudier l’héritage de ces idées, les contre-récits qui leur ont été opposés, et de réfléchir aux formulations menant l’histoire de l’art vers de nouveaux horizons. Château de Fontainebleau, Cour Ovale Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

