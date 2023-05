Initiation au jeu de paume Château de Fontainebleau, Cour d’Honneur – kiosque Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne Initiation au jeu de paume Château de Fontainebleau, Cour d’Honneur – kiosque, 3 juin 2023, Fontainebleau. Initiation au jeu de paume 3 et 4 juin Château de Fontainebleau, Cour d’Honneur – kiosque Gratuit, sur inscription au kiosque de la cour d’Honneur du château de Fontainebleau Au cours de démonstrations et d’initiations dans la seule salle historique de jeu de paume encore en activité en France, le maître-paumier explique l’histoire du « jeu des rois, roi des jeux », ses règles, et les multiples expressions françaises qui en sont issues.

Par Guilhaume Dortu (Maître Paumier) Château de Fontainebleau, Cour d’Honneur – kiosque Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T10:30:00+02:00

2023-06-04T17:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Mathilde Hermouet Détails Catégories d’Évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau, Cour d'Honneur - kiosque Adresse Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Ville Fontainebleau Departement Seine-et-Marne Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Château de Fontainebleau, Cour d'Honneur - kiosque Fontainebleau

Château de Fontainebleau, Cour d'Honneur - kiosque Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Initiation au jeu de paume Château de Fontainebleau, Cour d’Honneur – kiosque 2023-06-03 was last modified: by Initiation au jeu de paume Château de Fontainebleau, Cour d’Honneur – kiosque Château de Fontainebleau, Cour d'Honneur - kiosque 3 juin 2023 Château de Fontainebleau Cour d'Honneur - kiosque Fontainebleau Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne