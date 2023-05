Visite guidée Focus belge dans le musée Napoléon Ier Château de Fontainebleau, Cour d’Honneur – kiosque Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne Visite guidée Focus belge dans le musée Napoléon Ier Château de Fontainebleau, Cour d’Honneur – kiosque, 2 juin 2023, Fontainebleau. Visite guidée Focus belge dans le musée Napoléon Ier 2 et 3 juin Château de Fontainebleau, Cour d’Honneur – kiosque Gratuit, sur inscription au kiosque de la cour d’Honneur du château de Fontainebleau Le musée Napoléon Ier, reconfiguré en 2018, permet d’évoquer les départements belges qui ont été incorporés à la France de 1795 à 1814. Huit œuvres récemment acquises, dont cinq présentées pour la première fois, révèlent la vitalité de la vie artistique belge. Ces langages variés peuvent être au service de l’Empereur (flatteuses allégories) comme à charge (sardonique caricature).

Par Christophe Beyeler (Conservateur du patrimoine, château de Fontainebleau), et David Millerou (Chef du service pédagogique du Château de Fontainebleau) Château de Fontainebleau, Cour d’Honneur – kiosque Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T16:00:00+02:00 – 2023-06-02T17:30:00+02:00

2023-06-03T16:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:30:00+02:00 © RMN – Grand Palais Détails Catégories d’Évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau, Cour d'Honneur - kiosque Adresse Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Ville Fontainebleau Departement Seine-et-Marne Age max 99 Lieu Ville Château de Fontainebleau, Cour d'Honneur - kiosque Fontainebleau

Château de Fontainebleau, Cour d'Honneur - kiosque Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Visite guidée Focus belge dans le musée Napoléon Ier Château de Fontainebleau, Cour d’Honneur – kiosque 2023-06-02 was last modified: by Visite guidée Focus belge dans le musée Napoléon Ier Château de Fontainebleau, Cour d’Honneur – kiosque Château de Fontainebleau, Cour d'Honneur - kiosque 2 juin 2023 Château de Fontainebleau Cour d'Honneur - kiosque Fontainebleau Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne