On savait que les écrivains du XIXe siècle pouvaient être des « voyants » – moins qu’ils étaient parfois visionnaires. En 1872, alors que Fontainebleau est menacée par d’importants projets de déforestation, George Sand prend la plume pour défendre ce monument naturel. Son plaidoyer est en réalité un manifeste écologiste tragiquement prophétique : devançant d’un siècle les travaux du Club de Rome, Sand prédit avec une précision vertigineuse les excès du capitalisme et la réalité du dérèglement climatique – destruction de la couche d’ozone, disparition des forêts, assèchement des sols… Anne Teresa De Keersmaeker a été frappée par l’actualité de ce texte rédigé il y a 150 ans, et pourtant plus pertinent que jamais : tout comme pour George Sand, savoir faire corps avec la nature est fondamental pour la chorégraphe. Des éléments (le feu, l’eau, l’air, la terre et le métal) aux spirales de Fibonacci (présentes dans les minéraux, les végétaux ou le cosmos) en passant par la murmuration des oiseaux, son oeuvre traduit inlassablement les processus du monde naturel, qu’elle étend dans l’espace et le temps. Pour donner voix et corps au texte de George Sand, De Keersmaeker invite les performeurs Synne Elve Enoksen et Némo Flouret. La première rencontre artistique avec Synne Elva remonte à Somnia (2019), qui se déroulait dans le bois de Gaasbeek, puis s’est poursuivie dans cette Forêt (2022) d’images que constitue le musée du Louvre. À Fontainebleau, elles renouvellent leur collaboration – toujours placée, donc, sous le signe de l’enforestement. Dans Sand/Encore 1Été, Synne Elve Enoksen et Némo Flouret nous proposent de cheminer avec eux tout au long d’une promenade chorégraphique clairsemée de contrastes : entre la vivacité du texte et la lenteur de la marche, entre le temps long propre à la nature et l’urgence de la situation climatique.

Sand/Encore 1Eté

Anne Teresa De Keersmaeker / Rosas

Interprétée par

Synne Elve Enoksen, Némo Flouret

Texte et recherche

Thomas Bîrzan, Tessa Hall

Coaching

Jolente De Keersmaeker, Némo Flouret

Basé sur le texte « La forêt de Fontainebleau » de George Sand, publié dans Le temps, 13 novembre 1872

Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels

Château de Fontainebleau, cour de la Fontaine place du Général de Gaulle, Fontainebleau 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T14:30:00+02:00

