Bruges vers 1900 : restauration et modernité Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité, 4 juin 2023, Fontainebleau. Bruges vers 1900 : restauration et modernité Dimanche 4 juin, 16h00 Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Au XIXe siècle, après plusieurs siècles de stagnation, Bruges « la médiévale » n’échappe pas non plus à une modernisation. Cela se voit clairement dans le paysage urbain : bâtiments industriels, nouveaux types de bâtiments (théâtre, gare, école, hôpital, palais du gouvernement provincial, etc.), rénovation du parc immobilier et transformation de l’espace public mettent beaucoup de pression sur la ville historique et son architecture. Les « restaurations esthétiques » du dernier quart de siècle visent à la fois à réinstaurer la ville médiévale, et à un projet de modernisation architecturale et urbaine. Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T16:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

