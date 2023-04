Inventer le bohío moderne/colonial : architecture et écologie dans les Caraïbes Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Inventer le bohío moderne/colonial : architecture et écologie dans les Caraïbes
Dimanche 4 juin, 15h00
Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité

Bien que le bohío, maison collective d'Amérique centrale et du Sud, ait subi de nombreuses transformations au cours des siècles, depuis ses origines indigènes jusqu'à sa transformation moderne/coloniale, il reste un moyen éprouvé et écologiquement sain de vivre selon le climat des Caraïbes. Cette conférence examinera le long arc de l'invention et de l'évolution du bohío après 1492, dans les conditions écologiques de l'intensité solaire, des tempêtes puissantes et d'un paysage social de hiérarchies ancrées et racialisées.

