Retour vers le futur : durabilité et métaverse dans le contexte bruxellois Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité, 4 juin 2023, Fontainebleau. Retour vers le futur : durabilité et métaverse dans le contexte bruxellois Dimanche 4 juin, 13h30 Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité La scène belge des arts contemporains est un exemple majeur d’interdisciplinarité : grâce à plusieurs individus issus des arts visuels, de la performance, de l’architecture et de la mode, elle s’est récemment institutionnalisée. Quels sont les changements à venir pour l’environnement bruxellois ? Avec les crises de gouvernance qui traversent les institutions artistiques belges, comment rester en contact avec le public dans un pays de plus en plus marqué par la ségrégation politique et sociale, dans le sillage de révolutions sociales telles que le décolonialisme, #metoo et Black Lives Matter ? Quelles sont les nouvelles perspectives que le métavers apporte aux musées ? Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T13:30:00+02:00 – 2023-06-04T15:00:00+02:00

