Le retour des Tupinambá Dimanche 4 juin, 12h00 Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Glicéria Tupinambá est venue en France à la recherche d'un rarissime manteau en plumes du XVIe siècle, fait par ses ancêtres. Elle s'est décidée à refaire une pièce identique. Cependant, le territoire tupinambá (Brésil actuel) fut envahi par des éleveurs de bétail ; la forêt fut coupée ; et l'ibis rouge, oiseau fournisseur des plumes du manteau parisien et autrefois abondant, a depuis longtemps disparu. Alliant une pratique artistique, la récupération de savoirs ancestraux, la reconquête de leur pays natal et la récupération de la forêt, sa démarche s'inscrit dans une ancienne bataille pour le futur des Tupinambá.

2023-06-04T12:00:00+02:00 – 2023-06-04T13:00:00+02:00

